У Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки

Про це пишуть у соціальних мережах.
Як пізніше повідомили у поліції, видимих тілесних ушкоджень на тілі жінки не знайшли.
Причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Також наразі встановлюють особу померлої.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей.
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