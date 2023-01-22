У Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі на вулиці Антоновича місцеві мешканці знайшли тіло жінки.

Про це пишуть у соціальних мережах.

Як пізніше повідомили у поліції, видимих тілесних ушкоджень на тілі жінки не знайшли.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Також наразі встановлюють особу померлої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей.

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