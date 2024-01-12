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  • У Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участі трамвая: рух ускладнено

У Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участі трамвая: рух ускладнено

Сьогодні 17:44
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участі трамвая: рух ускладнено

Сьогодні надвечір, 12 січня, у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участі легкового автомобіля та трамвая.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На цій ділянці значно ускладнено рух транспорту, крім того, можуть затримуватися трамваї, які курсують цим маршрутом.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Оновлено: в департаменті транспорту повідомили, що через ДТП затримуються тролейбуси №3 в напрямку площі Старомостова, рух трамваїв №6 та №9 тимчасово припинено. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького вантажівка “поцілувала” Toyota (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участі трамвая: рух ускладненоУкраїнська

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