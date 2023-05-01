У Дніпрі на Амурському мості закінчують укладати асфальт: коли поновлять рух

У Дніпрі завершують асфальтування Амурського мосту, що є одним з основних у місті. Покриття переправи завдовжки у майже 1,4 км оновлюють з обох боків.

«Попри заборону уряду на капітальне будівництво Дніпро продовжує ремонтувати автошляхи. Насамперед ті, що найбільше потрібні для проїзду міського громадського транспорту. Я дуже сподіваюся, що вже сьогодні ми відкриємо Амурський міст. Далі працюватимемо по місту. Наші працівники переходитимуть на вул. Дмитра Скоробогатова (колишня Громова)», — зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

На Амурському мості всі вихідні працювали близько пів сотні будівельників та два десятки машин дорожньої техніки. Під час заміни асфальту переправою могли їздити лише автобуси громадського транспорту, адже тут також лагодять ділянки трамвайної колії.

«Працюємо третій день. Зроблено немало. Передавали дощі на цілий день, але позавчора лише трохи накрапало. А так, як кажуть, Бог нам у поміч. Усе для людей, усе для Перемоги», — прокоментував роботи дорожників газорізальник ремонтно-будівельного управління Юрій Пальчик.

Загалом дорожні бригади нині працюють у різних районах Дніпра.

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