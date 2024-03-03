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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги загорівся автомобіль служби таксі Uklon

У Дніпрі на Набережній Перемоги загорівся автомобіль служби таксі Uklon

Сьогодні 13:56
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Сьогодні у Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги загорівся автомобіль служби таксі Uklon

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль Renault Logan.

Інцидент стався близько опівдня. Автівка належить сервісу таксі Uklon.

За попередньою інформацією, пасажирів всередині не було. 

На щастя, водій не постраждав. Пожежу загасили, тепер слідчі з ДТП будуть з’ясовувати усі обставини інциденту.

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