У Дніпрі на 3 місяці планують перекрити частину Донецького шосе: задля чого

У Дніпрі ремонтуватимуть зливову каналізацію на Донецькому шосе. Задля цього перекриють частину дороги на ділянці від будинку №2 по вулиці Чернігівській до будинку №2 по вулиці Івана Огієнка. Розпочати роботи можуть вже 14 вересня, а якщо все піде добре, то завершити їх мають до 25 грудня 2024 року.
Про це йдеться в проєкті рішення Дніпровської міської ради.
Традиційно перед початком робіт комунальники зобов’язані встановити огорожу з сигнальним освітленням, організувати безпечний рух для пішоходів та зберегти існуючі інженерні мережі. А після кінця ремонту демонтувати огорожу, тимчасові дорожні знаки, відновити асфальтне покриття та привести ділянку до ладу.
Поки що на документі немає підпису міського голови, тому можливі зміни.
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