У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у період на 20-22 вересня оголосили попередження про небезпечне метеоявище: на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
20 вересня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14 ͦС, вдень 24-29 ͦС.
21-22 вересня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14 ͦС, вдень 24-29 ͦС.
У цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!
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