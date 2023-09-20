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  • У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні

У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні

Сьогодні 09:00
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Новости Днепра про У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережні

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології у період на 20-22 вересня оголосили попередження про небезпечне метеоявище: на території Дніпропетровської області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

20 вересня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14 ͦС, вдень 24-29 ͦС.

21-22 вересня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14 ͦС, вдень 24-29 ͦС.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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Новости Днепра про У Дніпрі на 20-22 вересня оголосили надзвичайну небезпеку: будьте обережніУкраїнська

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