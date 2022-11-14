У Дніпрі на 2 дні перекриють залізничний переїзд

Переїзд 172 км планують перекрити з 08:00 23 листопада до 20:00 24 листопада. Це необхідно для виконання робіт із заміни настилу.
На переїзді встановлять тимчасові дорожні знаки та огорожі, також буде організовано схему об’їзду для водіїв та забезпечено безпечний рух пішоходів.
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