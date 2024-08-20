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У Дніпрі можуть подовжити роботу дитсадків

Сьогодні 20:48
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У Дніпрі розглядають можливість збільшення роботи дитсадків до 7 годин на день.

Новости Днепра про У Дніпрі можуть подовжити роботу дитсадків

Нині садочки в Дніпра працюють в змішаному форматі. Відкрито 70 дитсадків та понад 10 шкіл із дошкільними підрозділами. Втім, діти можуть бути в дошкільному закладі не більше 4 годин – до обіду. 

Батьки неодноразово просили про збільшення тривалості роботи дитсадочків, аби мати можливість без проблем піти на роботу. Як повідомив мер міста Борис Філатов в ефірі програми “Васильєвський острів”, наразі розглядається питання про збільшення роботи дитсадків до 7 годин на день.

Я дав доручення опрацювати варіант роботи дитсадків до 7 годин на день з одним прийомом їжі. Бо питання харчування стоїть окремо. Треба розуміти, що в умовах блекаутів і постійних тривог неможливо забезпечити тисячі маленьких дітей гарячим харчуванням, – відмітив мер.

Втім, коли саме та які садочки запрацюють по 7 годин в день наразі невідомо.

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