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  • У Дніпрі можуть підвищити тарифи на деякі комунальні послуги: з чим це пов’язано

У Дніпрі можуть підвищити тарифи на деякі комунальні послуги: з чим це пов’язано

Сьогодні 15:50
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Кабмін може переглянути тарифи на деякі комунальні послуги після завершення опалювального сезону в Україні. Тобто існує вірогідність, що у 2023 році українці, зокрема й дніпряни, платитимуть більше.

Новости Днепра про У Дніпрі можуть підвищити тарифи на деякі комунальні послуги: з чим це пов'язано

Підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

“Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок… Зараз уряд разом з нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання”, – зазначив він.

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Новости Днепра про У Дніпрі можуть підвищити тарифи на деякі комунальні послуги: з чим це пов'язаноУкраїнська

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