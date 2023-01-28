У Дніпрі можуть підвищити тарифи на деякі комунальні послуги: з чим це пов’язано

Кабмін може переглянути тарифи на деякі комунальні послуги після завершення опалювального сезону в Україні. Тобто існує вірогідність, що у 2023 році українці, зокрема й дніпряни, платитимуть більше.

Підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

“Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок… Зараз уряд разом з нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання”, – зазначив він.

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