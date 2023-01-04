У Дніпрі можуть на два місяці перекрити рух транспорту вулицею Паторжинського: подробиці

У Дніпрі планують на два місяці перекрити рух транспорту вулицею Паторжинського.

Це пов’язано з проведенням робіт з прокладання мереж водопостачання.

Перекрити проїзд хочуть біля будинку №31.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Роботи планують провести з 15 січня до 15 березня 2023 року.

Варто зазначити, що міський голова поки що не підписав розпорядження, тому воно ще не набрало чинності.

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