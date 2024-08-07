У Дніпрі можна зателефонувати зі старовинного таксофону: як і де

У Дніпрі працює старовинний таксофон.

Знаходиться він у музеї “Машини Часу”. Відвідувачі можуть зайти в телефонну будку, зняти трубку та зателефонувати до поліції, швидкої та ДСНС. Після цього у телефоні прозвучить важлива інформація від служби ДСНС.

Такий інтерактив проходить в рамках виставки “Екстремальний телефон”. Про це повідомив директор музею “Машини Часу” Михайло Прудніков на сторінці у Facebook.

“Ви можете скористатися нашою інтерактивною будкою таксофона, зняти трубку телефонного автомату та сповістити поліцію, швидку допомогу або Держану службу України з надзвичайних ситуацій для надання допомогти. Набери в нашому таксофоні номер 01, 02, 03, прослухай інформацію та дізнайся важливу інформацію від служби ДСНС, що вам необхідно зробити у екстремальній ситуації, щоб допомога надійшла вчасно”, – написав Михайло Прудніков.

Там також представлені автомобіль ГАЗ-53 АЦ30, армійська військова швидка допомога ГДР – мікроавтобус «Баркас» та поліцейський автомобіль TATRA-613. Біля експонатів також можна сфотографуватися.

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