У Дніпрі можна “відсвяткувати” Новий рік у музеї

В історичному музеї Яворницького можна інтелектуально "відсвяткувати" Новий рік.

Дніпряни можуть дізнатися досі невідомі факти про святкування Нового року в Україні.

Історичний музей пропонує “відсвяткувати” Новий рік та відвідати інтерактивну екскурсію. Музейники обіцяють розкрити таємниці святкування різдвяно-новорічних свят.

З 5 грудня у стінах музею стартує інтерактивна екскурсія “Новий рік в музеї”. Вона розповідає про традиції святкування Різдва та Нового року від найдавніших часів до сьогодення.

Про що можна дізнатися?

Навіщо наші предки вішали стрічки на гілки дерев?

Чи святкували слов’яни новий рік за часів Давньоруської держави?

Що селяни та козацтво ставили в своїх будинках замість ялинок?

Коли прийшла традиції прикрашати ялинки в центрі міста?

Які були давні ялинкові прикраси і з чого їх виготовляли?

Також дніпрян запрошують на заняття “Музейна листівка”, де діти почують розповідь про історію святкової поштівки. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити якими вони були у 19 та 20 столітті, а потім підписати авторську новорічну листівку від музею справжніми чорнилами.

Як потрапити на “святкування”?

Музейники приймають замовлення за телефоном: 067 447 7014. В одній групі не більше 25 осіб. Ціна: 50 грн – екскурсія по виставці, 50 грн – музейне заняття, 100 грн – екскурсія по виставці + заняття.

безкоштовно відвідати планетарій, але є певні умови. Нагадаємо, учні в Дніпрі можуть один раз на тижденьвідвідати планетарій, але є певні умови.

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