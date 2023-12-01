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У Дніпрі можна “відсвяткувати” Новий рік у музеї

Сьогодні 21:20
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В історичному музеї Яворницького можна інтелектуально "відсвяткувати" Новий рік.

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Дніпряни можуть дізнатися досі невідомі факти про святкування Нового року в Україні. 

Історичний музей пропонує “відсвяткувати” Новий рік та відвідати інтерактивну екскурсію. Музейники обіцяють розкрити таємниці святкування різдвяно-новорічних свят.

З 5 грудня у стінах музею стартує інтерактивна екскурсія “Новий рік в музеї”. Вона розповідає про традиції святкування Різдва та Нового року від найдавніших часів до сьогодення.

Про що можна дізнатися?

  • Навіщо наші предки вішали стрічки на гілки дерев?
  • Чи святкували слов’яни новий рік за часів Давньоруської держави?
  • Що селяни та козацтво ставили в своїх будинках замість ялинок?
  • Коли прийшла традиції прикрашати ялинки в центрі міста?
  • Які були давні ялинкові прикраси і з чого їх виготовляли?
Також дніпрян запрошують на заняття “Музейна листівка”, де діти почують розповідь про історію святкової поштівки. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити якими вони були у 19 та 20 столітті, а потім підписати авторську новорічну листівку від музею справжніми чорнилами.

Як потрапити на “святкування”? 

 
Музейники приймають замовлення за телефоном: 067 447 7014. В одній групі не більше 25 осіб. Ціна: 50 грн – екскурсія по виставці, 50 грн – музейне заняття, 100 грн – екскурсія по виставці + заняття.
 
Нагадаємо, учні в Дніпрі можуть один раз на тиждень безкоштовно відвідати планетарій, але є певні умови. 

 

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