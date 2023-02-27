У Дніпрі можна отримати стипендію до 14 тис. грн: як подати документи

У Дніпрі можна отримати стипендію імені Олександра Поля.

Документи прийматимуть до 20 березня. Участь можуть взяти громадяни України віком від 14 до 35 років, які мешкають у місті.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Іменні стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля мають право отримати громадяни України віком від 14 до 35 років (молодь), які мешкають у Дніпрі. Вона виплачується тим, хто активно сприяє розвитку місцевих молодіжних ініціатив, молодіжного, волонтерського руху, робить внесок у нашу спільну перемогу. Є окремі категорії для студентів закладів вищої освіти, професійно-технічних навчальних закладів, позашкільної, середньої загальної освіти. А також для громадських організацій та Молодіжної ради Дніпра, — повідомили у міськраді.

Аби отримати стипендію, необхідно подати:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

характеристику;

подання;

рекомендаційні листи, фото- та відеозвіти.

Документи приймаються у друкованому вигляді до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75.

Ознайомитися чи уточнити інформацію можна на сторінках департаменту у соцмережах: Facebook чи Instagram.

Нагадаємо, торік стипендії активній молоді міста було збільшено. Для бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також представників громадських об’єднань виплата становить 14 тис. грн замість 11 тис. грн раніше. Для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів, професійних технічних училищ, учнів шкіл, закладів позашкільної освіти — 10 тис. грн (було 7 900 та 8 400 грн).

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