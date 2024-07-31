У Дніпрі можна написати скаргу щодо останнього перейменування топонімів: куди звертатися

Невдоволених містян просять із заявами звертатися до районних адміністрацій. Після цього міська рада буде прохати Дніпропетровську обласну державну адміністрацію внести зміни щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків. Таке рішення прийняв депутатський корпус Дніпровської міської ради.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
“До останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків ані депутатський корпус Дніпровської міської ради, ані виконком жодного стосунку не мають. Розуміючи занепокоєння дніпрян та у зв’язку з відсутністю громадського обговорення (бо не було враховано думку мешканців територіальної громади Дніпра), просимо всіх невдоволених звертатися із заявами до районних адміністрацій. Ми у свою чергу, будемо звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків”, – йдеться у повідомленні.
Адреси районних адміністрацій, де можна написати скаргу:
Адреса Дніпровської міської ради: просп. Дмитра Яворницького, 75. Можна також телефонувати на єдину гарячу лінію: 056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12 (безкоштовно).
Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра висловився про “срачі” щодо масштабного перейменування вулиць та районів.
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