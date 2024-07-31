У Дніпрі можна написати скаргу щодо останнього перейменування топонімів: куди звертатися

Мешканці Дніпра, які незадоволені останнім перейменуванням топонімів, можуть написати скаргу.

Невдоволених містян просять із заявами звертатися до районних адміністрацій. Після цього міська рада буде прохати Дніпропетровську обласну державну адміністрацію внести зміни щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків. Таке рішення прийняв депутатський корпус Дніпровської міської ради.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

“До останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків ані депутатський корпус Дніпровської міської ради, ані виконком жодного стосунку не мають. Розуміючи занепокоєння дніпрян та у зв’язку з відсутністю громадського обговорення (бо не було враховано думку мешканців територіальної громади Дніпра), просимо всіх невдоволених звертатися із заявами до районних адміністрацій. Ми у свою чергу, будемо звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків”, – йдеться у повідомленні.

Адреси районних адміністрацій, де можна написати скаргу:

Амур-Нижньодніпровський район — просп. Мануйлівський, 31;

Лівобережна адміністрація — вул. 20-річчя Перемоги, 51;

Новокодацький район — просп. Сергія Нігояна, 77;

Соборний район — пл. Шевченка, 7;

Центральна адміністрація — проспект Лесі Українки, 65;

Шевченківський район — вул. Михайла Грушевського, 70.

Адреса Дніпровської міської ради: просп. Дмитра Яворницького, 75. Можна також телефонувати на єдину гарячу лінію: 056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12 (безкоштовно).

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра висловився про “срачі” щодо масштабного перейменування вулиць та районів.

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