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  • У Дніпрі можна написати скаргу щодо останнього перейменування топонімів: куди звертатися

У Дніпрі можна написати скаргу щодо останнього перейменування топонімів: куди звертатися

Сьогодні 13:37
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Мешканці Дніпра, які незадоволені останнім перейменуванням топонімів, можуть написати скаргу.

Новости Днепра про У Дніпрі можна написати скаргу щодо останнього перейменування топонімів: куди звертатися

Невдоволених містян просять із заявами звертатися до районних адміністрацій. Після цього міська рада буде прохати Дніпропетровську обласну державну адміністрацію внести зміни щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків. Таке рішення прийняв депутатський корпус Дніпровської міської ради.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

“До останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків ані депутатський корпус Дніпровської міської ради, ані  виконком жодного стосунку не мають.  Розуміючи занепокоєння дніпрян та у зв’язку з відсутністю громадського обговорення (бо не було враховано думку мешканців територіальної громади Дніпра), просимо всіх невдоволених звертатися із заявами до районних адміністрацій. Ми у свою чергу, будемо  звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з проханням внести зміни  щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків”, – йдеться у повідомленні.

Адреси районних адміністрацій, де можна написати скаргу:

  • Амур-Нижньодніпровський район — просп. Мануйлівський, 31;
  • Лівобережна адміністрація — вул. 20-річчя Перемоги, 51;
  • Новокодацький район — просп. Сергія Нігояна, 77;
  • Соборний район — пл. Шевченка, 7;
  • Центральна адміністрація — проспект Лесі Українки, 65;
  • Шевченківський район — вул. Михайла Грушевського, 70.

Адреса Дніпровської міської ради: просп. Дмитра Яворницького, 75. Можна також телефонувати на єдину гарячу лінію: 056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12 (безкоштовно).

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра висловився про “срачі” щодо масштабного перейменування вулиць та районів.

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Новости Днепра про У Дніпрі можна написати скаргу щодо останнього перейменування топонімів: куди звертатисяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі можна написати скаргу щодо останнього перейменування топонімів: куди звертатисяРусский

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