У Дніпрі мотоциклісту прострелили ногу через конфлікт на дорозі з водієм BMW

Конфлікт з мотоциклістом водій “BMW” вирішив за допомогою зброї. Розлючений автомобіліст спочатку розпилив газовий балон, а потім вистрелив в бік потерпілого з травматичного пістолета. Внаслідок події керманич мотоцикла отримав поранення.
Як повідомили в поліції, 24 липня близько 21.00 надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Набережна Перемоги. Правоохоронці з’ясували, що на проїзній частині дороги між 25-річним водієм автомобіля «BMW» та водієм мотоцикла стався конфлікт, через який 30-річного потерпілого було травмовано.
На місці події правоохоронці вилучили пістолет та стріляні гільзи. Водія автівки поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
25 липня слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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