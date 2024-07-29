У Дніпрі молодь танцювала в ливнівці у центрі міста (відео)

Нещодавно молоді люди схожі на підлітків гуляли по тунелю, який розташований під містом. Відео виклали у мережу “Тікток”.
На ньому містяни танцюють та визирають з ливнівки, яка розташована на Кельнському бульварі.
У коментарях під відео, інші користувачі виявили бажання також прогулятися під Дніпром. Їм відповіли, що потрібно написати в приватні повідомлення аби скористатися такою можливістю. Це доводить той факт, що прогулюється під містом молодь не вперше.
Такі розваги не є безпечними. Адже часто підземки затоплює, а на голову може впасти важкий предмет. Також там немає зв’язку та не працює інтернет, через що у разі надзвичайної ситуації викликати когось на допомогу буде важко.
У профілі, де розмістили відео, є багато відео, де “блогери” лазять не лише по підземкам Дніпра. Вони відвідують дніпровське метро, зруйновані від обстрілів будівлі, “заброшки” та дахи.
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