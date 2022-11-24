У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

Багато населених пунктів від учора залишилися без світла, тому містяни намагаються пристосуватися до таких умов.
Так, багато дніпрян просяться заряди гаджети у супермаркетах, де є генератори, або на АЗС. На щастя, підприємці йдуть на зустріч.
Також можна пошукати щастя у торгових або розважальних центрах.
Так, деякі містяни заряджали свої гаджети у Crazy Land.
Дякуємо тим, хто йдуть на зустріч та допомагають іншим, разом ми переможемо ворога та все буде Україна!
Нагадаємо, раніше ми писали: “Сподіваюся, що сьогодні всі будуть і з водою, і зі світлом”, – мер Дніпра.
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