У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

Дніпро та вся Україна переживають блекаут через російські обстріли.

Багато населених пунктів від учора залишилися без світла, тому містяни намагаються пристосуватися до таких умов.

Так, багато дніпрян просяться заряди гаджети у супермаркетах, де є генератори, або на АЗС. На щастя, підприємці йдуть на зустріч.

Також можна пошукати щастя у торгових або розважальних центрах.

Так, деякі містяни заряджали свої гаджети у Crazy Land.

Дякуємо тим, хто йдуть на зустріч та допомагають іншим, разом ми переможемо ворога та все буде Україна!

Нагадаємо, раніше ми писали: “Сподіваюся, що сьогодні всі будуть і з водою, і зі світлом”, – мер Дніпра.

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