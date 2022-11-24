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  • У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

Сьогодні 12:09
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Дніпро та вся Україна переживають блекаут через російські обстріли.

Новости Днепра про У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

Багато населених пунктів від учора залишилися без світла, тому містяни намагаються пристосуватися до таких умов.

Так, багато дніпрян просяться заряди гаджети у супермаркетах, де є генератори, або на АЗС. На щастя, підприємці йдуть на зустріч.

Новости Днепра про У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

Також можна пошукати щастя у торгових або розважальних центрах.

Так, деякі містяни заряджали свої гаджети у Crazy Land.

Новости Днепра про У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)

Дякуємо тим, хто йдуть на зустріч та допомагають іншим, разом ми переможемо ворога та все буде Україна!

Нагадаємо, раніше ми писали: “Сподіваюся, що сьогодні всі будуть і з водою, і зі світлом”, – мер Дніпра.

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Новости Днепра про У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі містяни заряджають телефони і на заправках, і в супермаркетах (ФОТО)Русский

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