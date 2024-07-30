У Дніпрі місцеві “Мальдіви” за місяць після останнього прибирання перетворили на сміттєзвалище

Дніпровські "Мальдіви" на Парусі перетворили на сміттєзвалище.

Жителі ж/м Парус знову скаржаться на відпочивальників, які забруднили місцевий пляж. Ще місяць тому, після останнього прибирання, яке влаштували небайдужі містяни, було чисто, але тепер пляжна зона знову нагадує сміттєзвалище.

Я навіть не знаю, як це жахіття коментувати. Люди вже один раз вигребли купу сміття, за що їм велика вдячність. А зараз це треш +/- за місяць. Схаменіться! – пише місцева жителька Ася в Facebook-спільноті “Актив ж/м Парус”.

Пляж на Парусі не офіційний, тому його чистота залежить лише від самих відпочивальників, але ті не поспішають прибирати за собою, тому буквально за місяць в межах зеленої зони з’явилося кілька великих смітників.

Місцеві кажуть, що роблять зауваження відпочивальникам, просячи їх прибирати за собою, але ті прохання нахабно ігнорують. Багато хто перестав сюди ходити, тому що берегова зона перетворилася на сміттєзвалище, хоча раніше цей пляж називали “Мальдівами”.

Нагадаємо, у Дніпрі популярний стихійний пляж перетворюють на сміттєзвалище.

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