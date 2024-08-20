У Дніпрі міністр МЗС Кулеба прикрашав водоспад на острові прапором України

У Дніпрі побував Дмитро Кулеба.

Міністр МЗС України допомагав прикрашати прапором водоспад у Дніпрі, повідомили в Департаменті парків та рекреацій. Днями, під час підготовки парків міста до державних свят, на підмогу комунальникам несподівано прийшов Дмитро Кулеба разом з родиною.

Бувають приємні та неочікувані зустрічі. До прикрашання прапором водоспаду “Поріг Ревучий” долучився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який у цей час прогулювався з донькою на Монастирському острові, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі водоспад і популярні парки прикрасили гігантськими прапорами України.

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