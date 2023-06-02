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  • У Дніпрі мешканці великого житлового масиву залишилися без води: причина

У Дніпрі мешканці великого житлового масиву залишилися без води: причина

Сьогодні 13:16
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Мешканці багатотисячного масиву залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці великого житлового масиву залишилися без води: причина

Мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без води. Причина – прорив водопровідних труб в межах району. Попередньо, водопостачання не буде до кінця 2 червня, але точний час закінчення аварійних робіт невідомий. 

До уваги мешканців ж/м Придніпровськ! У зв’язку з поривами на водопровідних мережах Придніпровська, до кінця дня 2 червня зупинено водопостачання всіх мешканців жилого масиву. Наші бригади роблять все можливе, аби якнайскоріше відновити водопостачання. Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Вибачте за тимчасові незручності, – йдеться у повідомленні ДТЕК Придніпровська ТЕС.

Нагадаємо, сьогодні у місті сотні споживачів тимчасово залишилися без води. Це стосується мешканців ж/м Ігрень, селища Новоалександрівка, селища Таромське та низки інших адрес. Повний перелік ми публікували ТУТ

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці великого житлового масиву залишилися без води: причинаУкраїнська

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