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  • У Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води

У Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води

Сьогодні 10:31
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води

Сьогодні, 19 жовтня, мешканці приватного сектору Амур-Нижньодніпровського району частково залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Берегова, 1.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:

  • просп. О. Поля, 78, 80, 80а, 80б.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла з 8 до 17: адреси.

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