У Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води

Сьогодні, 19 жовтня, мешканці приватного сектору Амур-Нижньодніпровського району частково залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт на вул. Берегова, 1.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла з 8 до 17: адреси.
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