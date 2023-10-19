У Дніпрі мешканці приватного сектору одного із районів залишилися без води

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 19 жовтня, мешканці приватного сектору Амур-Нижньодніпровського району частково залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. Берегова, 1.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:

просп. О. Поля, 78, 80, 80а, 80б.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла з 8 до 17: адреси.

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