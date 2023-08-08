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  • У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з’явиться

У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з’явиться

Сьогодні 15:07
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Сьогодні у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з'явиться

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • ж/м Тополя-3,
  • пров. Галицький,
  • вул. Галицька,
  • вул. Відродження,
  • вул. Зернова,
  • вул. Українських Воїнів,
  • вул. Д. Нечая, 13-21,
  • вул. Канатна,
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Ульянова,
  • вул. Херсонська,
  • просп. Л. Українки,
  • вул. Староказацька,
  • просп. О. Поля,
  • вул. Аеропорт, 14,
  • вул. Донецьке шосе, 1-15,
  • вул. Бєляєва,
  • вул. Висоцького,
  • пров. Землеробський, 16, 
  • вул. Запорізьке шосе, 60. 

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Тримайте вдома про всяк випадок запас питної та технічної води!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси. 

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з'явитьсяУкраїнська

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