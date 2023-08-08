У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з’явиться

Сьогодні у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

ж/м Тополя-3,

пров. Галицький,

вул. Галицька,

вул. Відродження,

вул. Зернова,

вул. Українських Воїнів,

вул. Д. Нечая, 13-21,

вул. Канатна,

вул. Кавалерійська,

вул. Ульянова,

вул. Херсонська,

просп. Л. Українки,

вул. Староказацька,

просп. О. Поля,

вул. Аеропорт, 14,

вул. Донецьке шосе, 1-15,

вул. Бєляєва,

вул. Висоцького,

пров. Землеробський, 16,

вул. Запорізьке шосе, 60.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Тримайте вдома про всяк випадок запас питної та технічної води!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси.

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