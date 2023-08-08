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Новини У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з’явиться
У Дніпрі мешканці двох великих проспектів та житломасиву залишилися без води: коли вона знову з’явиться
Сьогодні у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.
Про це повідомили у КП ” Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
ж/м Тополя-3,
пров. Галицький,
вул. Галицька,
вул. Відродження,
вул. Зернова,
вул. Українських Воїнів,
вул. Д. Нечая, 13-21,
вул. Канатна,
вул. Кавалерійська,
вул. Ульянова,
вул. Херсонська,
просп. Л. Українки,
вул. Староказацька,
просп. О. Поля,
вул. Аеропорт, 14,
вул. Донецьке шосе, 1-15,
вул. Бєляєва,
вул. Висоцького,
пров. Землеробський, 16,
вул. Запорізьке шосе, 60.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Тримайте вдома про всяк випадок запас питної та технічної води!
Нагадаємо, раніше ми писали, що
сьогодні у Дніпрі знову вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси.
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Автор:
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