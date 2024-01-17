У Дніпрі мешканці багатьох будинків залишилися без води та опалення: коли повернуть

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Сьогодні, 17 січня, у Дніпрі мешканці багатьох будинків залишилися без води та опалення.

Так, працівники КП «Теплоенерго» проводять ремонтні роботи на двох об’єктах теплопостачання. Через це призупинена подача тепла на вул. Данила Галицького, 71, 73, 75 (Новокодацький район) та на вул. Михайла Драгоманова, 54 (Шевченківський район).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

А у зв’язку з проведенням аварійних робіт бригадами КП «Дніпроводоканал» припинено водопостачання:

вул. Бєлградська,

вул. Гуртова,

вул. Мінусинська,

пров. Східний,

пров. Сватівський,

вул. Сержанта Литвищенка, 50-68,

вул. Якова Самарського, 2, 4,

вул. Барикадна, 20, 22, 22-А, 23, 24, 24-А,

узвозу Крутогірний, 15, 15-А, 17, 17-А, 19,

вул. Хвойна, 28-35,

вул. Сонячна (сел. Олександрівка).

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання на вул. Павла Полуботка, 2.

Подачу води та тепла відновлять одразу після завершення робіт.

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