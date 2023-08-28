У Дніпрі Mercedes зіткнувся з електросамокатом: поліція розшукує свідків ДТП

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16 червня о 15:30 в Новокодацькому районі міста сталася аварія. Там Mercedes зіткнувся з електросамокатом.

Як встановили правоохоронці, водій іномарки рухався по вулиці Доблесній в напрямку вулиці Трифона Гладченка, під час руху в районі будинку №115 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з електросамокатом.

Внаслідок ДТП водій електросамокату отримав тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Щоб встановити усі обставини аварії, поліцейські шукають свідків. Тому, якщо ви бачили момент зіткнення або його зафільмував ваш відеореєстратор, повідомте про це за номером 093 42 99 163.

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