У Дніпрі менш ніж за годину чоловіка затримали за грабіж з магазину

У Дніпрі оперативники затримали чоловіка за грабіж.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Вчора, 16 серпня, у Соборному районі міста стався злочин. До торгівельного залу зайшов 34-річний чоловік, вкрав товар та сховав його у кишеню.

Коли зловмисника помітив охоронець, він втік з місця злочину.

Оперативники кримінальної поліції відділення поліції Nº 5 Дніпровського районного управління поліції встановили особу грабіжника та його місцеперебування. Впродовж години 34-річного місцевого мешканця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — йдеться у дописі правоохоронців.

Сьогодні затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

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