Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі менш ніж за годину чоловіка затримали за грабіж з магазину

Сьогодні 18:21
просмотров

У Дніпрі оперативники затримали чоловіка за грабіж.

Новости Днепра про У Дніпрі менш ніж за годину чоловіка затримали за грабіж з магазину

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Вчора, 16 серпня, у Соборному районі міста стався злочин. До торгівельного залу зайшов 34-річний чоловік, вкрав товар та сховав його у кишеню.

Коли зловмисника помітив охоронець, він втік з місця злочину.

Оперативники кримінальної поліції відділення поліції Nº 5 Дніпровського районного управління поліції встановили особу грабіжника та його місцеперебування. Впродовж години 34-річного місцевого мешканця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — йдеться у дописі правоохоронців.

Сьогодні затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі менш ніж за годину чоловіка затримали за грабіж з магазинуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі менш ніж за годину чоловіка затримали за грабіж з магазинуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жителька Дніпра тримала власного сина у сексуальному рабстві
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:37
    Жителька Дніпра тримала власного сина у сексуальному рабстві

    У Дніпрі викрито трьох учасників злочинної групи, яка займалась розповсюдженням дитячої…

    У Павлограді 15-річна дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалась спуститись по шторах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:37
    У Павлограді 15-річна дівчина випала з вікна третього поверху, коли намагалась спуститись по шторах

    У Павлограді дівчина-підліток випала з вікна.

    На Дніпропетровщині чоловік побив сусіда палицею та втік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:16
    На Дніпропетровщині чоловік побив сусіда палицею та втік

    У місті Кривий Ріг чоловік ледь не вбив свого сусіда.

    Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:37
    Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

    Сьогодні у небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БпЛА.

    Наверх