Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі масивна гілка впала на дві припарковані автівки

Сьогодні 17:00
просмотров

У Дніпрі гілка звалилася на припарковані авто.

Новости Днепра про У Дніпрі масивна гілка впала на дві припарковані автівки

Перші наслідки штормового вітру на собі відчули власники автівок. За інформацією ДСНС, на вулиці Михайла Грушевського Шевченківського району міста Дніпро, дерево впало на припарковані автомобілі.

На місце відправили рятувальники, які з’ясували, що масивна гілка звалилася відразу на два автомобілі. Людей усередині не було, тож ніхто не постраждав. 

Рятувальники бензопилою розрізали гілку та прибрали її з автівок. Наскільки серйозні пошкодження отримали машини не уточнюється. 

Новости Днепра про У Дніпрі масивна гілка впала на дві припарковані автівки

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі масивна гілка впала на дві припарковані автівкиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

До яких лікарів у Дніпрі можна потрапити без направлення у 2023 році: перелік спеціалістів
Новини Дніпра
Сьогодні 17:24
До яких лікарів у Дніпрі можна потрапити без направлення у 2023 році: перелік спеціалістів

У Дніпрі та по всій Україні діє система, коли пацієнт…

У Дніпрі невідомі кидали каміння в трамвай та розбили вікно: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 15:27
У Дніпрі невідомі кидали каміння в трамвай та розбили вікно: коментар поліції

Зазначається, що це вже другий випадок за місяць...

ТОП-10 місць біля Дніпра, які ви маєте побачити: фортеця Мазепи, валуни зі Скандинавії та застигла лава
Новини Дніпра
Сьогодні 15:00
ТОП-10 місць біля Дніпра, які ви маєте побачити: фортеця Мазепи, валуни зі Скандинавії та застигла лава

Неподалік Дніпра і в самому місті є велика кількість історичних…

У “Дії” з’явилася карта з Пунктами незламності: чи є там Дніпро
Новини Дніпра
Сьогодні 13:00
У “Дії” з’явилася карта з Пунктами незламності: чи є там Дніпро

Користуватися картою можна навіть офлайн - для цього потрібно її…

Наверх