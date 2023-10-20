У Дніпрі масивна гілка впала на дві припарковані автівки

У Дніпрі гілка звалилася на припарковані авто.

Перші наслідки штормового вітру на собі відчули власники автівок. За інформацією ДСНС, на вулиці Михайла Грушевського Шевченківського району міста Дніпро, дерево впало на припарковані автомобілі.

На місце відправили рятувальники, які з’ясували, що масивна гілка звалилася відразу на два автомобілі. Людей усередині не було, тож ніхто не постраждав.

Рятувальники бензопилою розрізали гілку та прибрали її з автівок. Наскільки серйозні пошкодження отримали машини не уточнюється.

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