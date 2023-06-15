У Дніпрі масово підробляли брендові парфуми

У Дніпрі підробляли парфуми.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, мешканці Дніпра в промислових масштабах підробляли парфуми відомих світових брендів. Бізнес з виготовлення косметичної продукції облаштували на підпільному заводі, який розташовувався в обласному центрі.

Підроблені парфуми спочатку зберігали в п’ятилітрових пляшках, а потім розливали в менші ємкості, які нагадували упакування відомих світових брендів. Після цього їх продавали по всій території України.

Продукцію зберігали в складських та торгових приміщеннях. Під час обшуків детективи БЕБ вилучили підроблених парфумів на 15 мільйонів гривень.

На даний час слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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