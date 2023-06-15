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У Дніпрі масово підробляли брендові парфуми

Сьогодні 10:25
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У Дніпрі підробляли парфуми.

Новости Днепра про У Дніпрі масово підробляли брендові парфуми

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки. 

За даними слідства, мешканці Дніпра в промислових масштабах підробляли парфуми відомих світових брендів. Бізнес з виготовлення косметичної продукції облаштували на підпільному заводі, який розташовувався в обласному центрі. 

Підроблені парфуми спочатку зберігали в п’ятилітрових пляшках, а потім розливали в менші ємкості, які нагадували упакування відомих світових брендів. Після цього їх продавали по всій території України. 

Новости Днепра про У Дніпрі масово підробляли брендові парфуми

Продукцію зберігали в складських та торгових приміщеннях. Під час обшуків детективи БЕБ вилучили підроблених парфумів на 15 мільйонів гривень. 

На даний час слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. 

Новости Днепра про У Дніпрі масово підробляли брендові парфуми

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Новости Днепра про У Дніпрі масово підробляли брендові парфумиУкраїнська

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