У Дніпрі маршрутка врізалася в стовп: загинув пішохід, є постраждалі

У Дніпрі на вулиці Зимових Походів маршрутка врізалася в стовп.

Аварія сталася зранку 10 червня. Водій маршрутки втратив контроль над керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в електроопору. Внаслідок ДТП постраждали двоє пішоходів. Жінку та чоловіка було доставлено до лікарні з травмами. Останній, на жаль, помер.

Про це нам повідомили в пресслужбі поліції.

Водій мікроавтобуса отримав легкі ушкодження. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 стаття 286, в рамках якого будуть проведені слідчі дії.

“Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 стаття 286. В рамках нього будуть призначені всі необхідні слідчі дії, опитані свідки, можливо переглянуті камери відеоспостереження призначені експертизи. Після того, ми вже зможемо сказати причину аварію остаточну”, – зазначила речниця ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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