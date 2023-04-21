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  • У Дніпрі маршрутка №146Б та трамвай №15 тимчасово змінять схему руху: подробиці

У Дніпрі маршрутка №146Б та трамвай №15 тимчасово змінять схему руху: подробиці

Сьогодні 16:40
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Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №146Б та трамвай №15 тимчасово змінять схему руху: подробиці

У суботу, 22 квітня, з 08:00 у зв’язку з асфальтуванням трамвайних переїздів і до закінчення виконання ремонтних робіт буде перекрито проїзну частину в районі перехрестя просп. Металургів і вул. Карла Роде та в районі будинку № 110 на просп. Металургів у напрямку до вул. Криворізької.

Через це вносяться зміни у схему руху маршрутки №146Б та трамвая №15.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, автобусний маршрут №146Б поки курсуватиме по вул. Київській з поворотом на вул. Криворізьку. А трамваї №15 курсуватимуть за скороченим маршрутом — до зупинки «вулиця Карла Роде».

Коли відновлять звичну схему руху – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, як курсуватиме транспорт під час перекриття Амурського мосту.

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Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №146Б та трамвай №15 тимчасово змінять схему руху: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі маршрутка №146Б та трамвай №15 тимчасово змінять схему руху: подробиціРусский

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