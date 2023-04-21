У Дніпрі маршрутка №146Б та трамвай №15 тимчасово змінять схему руху: подробиці

У суботу, 22 квітня, з 08:00 у зв’язку з асфальтуванням трамвайних переїздів і до закінчення виконання ремонтних робіт буде перекрито проїзну частину в районі перехрестя просп. Металургів і вул. Карла Роде та в районі будинку № 110 на просп. Металургів у напрямку до вул. Криворізької.
Через це вносяться зміни у схему руху маршрутки №146Б та трамвая №15.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, автобусний маршрут №146Б поки курсуватиме по вул. Київській з поворотом на вул. Криворізьку. А трамваї №15 курсуватимуть за скороченим маршрутом — до зупинки «вулиця Карла Роде».
Коли відновлять звичну схему руху – поки невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, як курсуватиме транспорт під час перекриття Амурського мосту.
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