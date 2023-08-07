У Дніпрі майже встановили історичний температурний максимум: скільки градусів зафіксували

Цими вихідними у Дніпрі майже побили температурний рекорд.

Хоча цими вихідними у Дніпрі було пекельно спекотно, усе плавилося від сонця, але рекорд “встояв”. Про це повідомив начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак.

За його словами, у неділю, 6 серпня, температура повітря сягнула позначки 35,9 градуса. Це на 3 позначки нижче, ніж зафіксований історичний максимум. Востаннє температурний рекорд побили 8 серпня 2010 року, коли у Дніпрі зафіксували 40,9 градуса спеки.

Найвища температура 6 серпня востаннє була також в 2010 році і становила 38.8 градусів. Тож хоча було неймовірно спекотно, проте рекорди ми не побили.

Нагадаємо, раніше ми публікували прогнози синоптиків, які розповіли коли у Дніпрі спаде пекельна спека.

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