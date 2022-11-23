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У Дніпрі майже повний блекаут, лікарні на генераторах, – Філатов

Сьогодні 16:54
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У Дніпрі майже повний блекаут.

Новости Днепра про У Дніпрі майже повний блекаут, лікарні на генераторах, - Філатов

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, через ракетні удари в місті майже повний блекаут. Лікарні працюють на генераторах. 

Через аварійні відключення немає води. 

Філатов просить не панікувати, всі служби працюють. 

Станом на 16:50 у деяких районах міста з’явилося світло. Але відключення можуть повторитися. 

Нагадаємо, у Дніпрі та області є Пункти незламності, де можна погрітися або зарядити телефон, якщо будуть тривалі відключення світла. Посилання на мапу тут.

Новости Днепра про У Дніпрі майже повний блекаут, лікарні на генераторах, - Філатов

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Новости Днепра про У Дніпрі майже повний блекаут, лікарні на генераторах, - ФілатовУкраїнська

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