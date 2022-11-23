У Дніпрі майже повний блекаут, лікарні на генераторах, – Філатов

У Дніпрі майже повний блекаут.

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, через ракетні удари в місті майже повний блекаут. Лікарні працюють на генераторах.

Через аварійні відключення немає води.

Філатов просить не панікувати, всі служби працюють.

Станом на 16:50 у деяких районах міста з’явилося світло. Але відключення можуть повторитися.

Нагадаємо, у Дніпрі та області є Пункти незламності, де можна погрітися або зарядити телефон, якщо будуть тривалі відключення світла. Посилання на мапу тут.

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