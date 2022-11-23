У Дніпрі майже повний блекаут, лікарні на генераторах, – Філатов

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, через ракетні удари в місті майже повний блекаут. Лікарні працюють на генераторах.
Через аварійні відключення немає води.
Філатов просить не панікувати, всі служби працюють.
Станом на 16:50 у деяких районах міста з’явилося світло. Але відключення можуть повторитися.
Нагадаємо, у Дніпрі та області є Пункти незламності, де можна погрітися або зарядити телефон, якщо будуть тривалі відключення світла. Посилання на мапу тут.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі утворилися величезні черги на маршрутки.
Мер Дніпра Борис Філатов разом із українською делегацією зустрівся з…
Кривий Ріг перейшов на режим роботи в разі повного блекауту.
Знайти дешеву однокімнатну квартиру в оренду в Дніпрі – це…