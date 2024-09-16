У Дніпрі майже на тиждень перекриють залізничний переїзд

Про це повідомили в Департаменті транспорту ДМР.
17 вересня з 8 ранку та до 17:00 23 вересня 2024 року у зв’язку з виконанням робіт по заміні переїзного настилу в межах переїзду 178 км Ⅲ головної колії перегону Діївка-Сухачівка буде перекрито рух автотранспорту.
У цей період автобус № 92 курсуватиме за скороченим маршрутом до вказаного залізничного переїзду.
Читайте також:
Автор:
Мешканці Дніпра скаржаться на невідомих хуліганів, які викидають з вікон…
Від того, чи платив роботодавець ЄСВ за співробітника, залежить не…
Важлива інформація для водіїв.
Сьогодні у Дніпрі сталася ДТП на перетині вулиць Бандери та…