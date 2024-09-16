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У Дніпрі майже на тиждень перекриють залізничний переїзд

Сьогодні 17:55
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У Дніпрі перекриють залізничний переїзд.

Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень перекриють залізничний переїзд

Про це повідомили в Департаменті транспорту ДМР.

17 вересня з 8 ранку та до 17:00 23 вересня 2024 року у зв’язку з виконанням робіт по заміні переїзного настилу в межах переїзду 178 км Ⅲ головної колії перегону Діївка-Сухачівка буде перекрито рух автотранспорту.

У цей період автобус № 92 курсуватиме за скороченим маршрутом до вказаного залізничного переїзду.

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Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень перекриють залізничний переїздУкраїнська

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