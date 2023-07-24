У Дніпрі майже на тиждень перекриють рух вулицею Посполитою: подробиці

Важлива інформація!

З вівторка, 25 липня, до суботи, 29 липня, у Дніпрі перекриють рух вулицею Посполитою (колишня вул. Гвардійська).

Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури міськради.

Зазначається, що перекриття руху пов’язане з відновленням дорожнього покриття після демонтажу залізничного переїзду.

Крім того, у цей період змінять схему руху автобусні маршрути №39, №141, №156, №156А. Вони курсуватимуть в об’їзд вул. Посполитої через вул. Деревлянську.

Враховуйте цю інформацію та завчасно плануйте свій маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні популярні маршрутки змінили схему руху: подробиці

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