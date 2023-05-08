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У Дніпрі майже місяць шукають зниклого 20-річного хлопця

Сьогодні 10:23
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У Дніпрі розшукують безвісти зниклого Андрій Бессонова.

Новости Днепра про У Дніпрі майже місяць шукають зниклого 20-річного хлопця

20-річний Андрій Бессонов пішов з дому в Індустріальному районі Дніпра та досі не повернувся. Востаннє його бачили 10 квітня. Поліцейські шукають хлопця вже майже місяць.

Прикмети: зріст 180-185 см, волосся русяве, коротка стрижка. У хлопця на зап’ясті є татуювання. У день зникнення був одягнутий у зелену куртку, темно сині джинси, білі кросівки «Puma».

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування безвісно зниклого юнака, прохання повідомити до поліції за телефонами: (096) 848 18 33, (063) 409 84 99 або 102.

Нагадаємо, у Запоріжжі розшукують зниклого 14-річного Захарія Ревкова-Вайса. Востаннє він був удома 5 травня о 20:00. Рідні припускають, що підліток може перебувати в Дніпропетровській області.

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