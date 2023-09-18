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  • У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернуть

У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні 13:50
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Новости Днепра про У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні, 18 вересня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Набережна Перемоги, 128, 130,
  • бульвару Слави, 2,
  • пров. Орендний,
  • пров. Рубіновий,
  • вул. Телевізійна,
  • вул. Сонячна,
  • вул. Журавлина,
  • вул. Польова,
  • вул. Янтарна,
  • вул. Кленова,
  • вул. Василькова,
  • вул. Тимчасова,
  • вул. Юр’ївська,
  • вул. Тбіліська,
  • вул. Магнітна,
  • вул. Шостинська,
  • вул. Холодноярська,
  • пров. Листяний,
  • пров. Ялицевий.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернуть

Нагадаємо, раніше ми писали, що у понеділок багато дніпрян залишаться без світла: адреси. 

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Новости Днепра про У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернутьУкраїнська

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