У Дніпрі майже два десятки вулиць залишилися без води: коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 18 вересня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Набережна Перемоги, 128, 130,

бульвару Слави, 2,

пров. Орендний,

пров. Рубіновий,

вул. Телевізійна,

вул. Сонячна,

вул. Журавлина,

вул. Польова,

вул. Янтарна,

вул. Кленова,

вул. Василькова,

вул. Тимчасова,

вул. Юр’ївська,

вул. Тбіліська,

вул. Магнітна,

вул. Шостинська,

вул. Холодноярська,

пров. Листяний,

пров. Ялицевий.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у понеділок багато дніпрян залишаться без світла: адреси.

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