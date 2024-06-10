У Дніпрі майже 3 тис. ВПО отримали безкоштовні продуктові набори від міста

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У Дніпрі ВПО щомісячно отримують безкоштовні набори продуктів харчування. Вони придбані коштом міського бюджету. У наборах тушковане м’ясо, каші, галети, вермішель швидкого приготування, чай, кава тощо. Щомісячно отримувати таку допомогу від міста можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у Дніпрі після 24 лютого 2022. Вони мають мешкати у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП) та належати до однієї з наступних категорій:

– особи похилого віку;

– особи з інвалідністю;

– матері з дітьми;

– недієздатні особи;

– діти віком від 3-х до 18 років.

Пані Тамара переселенка з Бахмута. Жінка приїхала до Дніпра у серпні 2022 року. Рішення про переїзд ухвалила після того, як від потужного вибуху, поруч з її домом, вилетіла на вулицю. Через тиждень після переїзду дізналась, що її будинку в Бахмуті вже немає — розбомбили.

«Я можу тільки подякувати за таку допомогу. Дах над головою є, харчуванням забезпечують, всі зручності теж є. Душ, вбиральня, кухня – поруч. Бути чимось незадоволеним або невдячним, я вважаю, це гріх, зважаючи з якого пекла ми приїхали. Тільки слова вдячності маю. У шелтері я роззнайомилась, знайшла подружок, багато знайомих зустріла з Бахмута. Ми спілкуємось з усіма, коли гарна погода — гуляємо. Щодо продуктового набору – все смачно, багато всього є. Мені якраз на місяць цього бокса вистачає», — поділилась Тамара Сафонова.

Переселенці, які прибули до Дніпра, вперше звернулися до управлінь соціального захисту населення міської ради за отриманням довідки ВПО, проживають у місцях тимчасового компактного проживання та не належать до вищезазначених категорій також мають право отримати безкоштовно продуктовий набір, але одноразово.

«Для отримання продуктових наборів ВПО має звернутися до управління соцзахисту населення Дніпровської міськради за місцем проживання, подати відповідну заяву, надати копії паспорта, ідентифікаційного коду. Якщо є дитина, свідоцтво про її народження. На сьогодні понад 2 840 ВПО вже набори отримали», — прокоментувала Юлія Крохмаль, завідувачка сектору соціального захисту внутрішньо переміщених осіб управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики Дніпровської міськради.

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