Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотерею

Сьогодні 20:03
просмотров

Це перший великий виграш чоловіка за 12 років гри.

Новости Днепра про У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотерею

39-річний майстер з ремонту дрібної побутової техніки з Дніпра, виграв головний приз “Лото-Забава”. Його розмір – 190 тисяч гривень. Це перший великий виграш пана Юрія, до цього він періодично вигравав від 10 до 100 гривень. 

Дніпрянин вже 12 років час від часу купує лотерейні білети. Юрій каже, що йому найбільше подобається сам процес закреслення чисел у білеті.

Коли я побачив, що закреслив усі числа у трьох лініях, я не міг повірити, що виграв. Якщо чесно, то я й досі не вірю, що мені так пощастило, – зізнається він.

Юрій не має конкретних ідей щодо того, як використати гроші, але, скоріш за все, витратить їх на побутові потреби. На щасливий для нього тираж він придбав три білети по 30 гривень. З виграшу він сплатить 19,5% податків (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотереюУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну дату
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:47
    Коли пекельна спека відступить з Дніпра: назвали орієнтовну дату

    Пекельна спека ще довго пануватиме в Україні.

    У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:17
    У Дніпрі п’ять шахраїв видурили 28 млн гривень на схемі з інвестиціями в агробізнес

    Банду шахраїв затримали в Дніпрі.

    Ввечері світла буде мало: які графіки відключень діятимуть у Дніпрі 12 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    Ввечері світла буде мало: які графіки відключень діятимуть у Дніпрі 12 липня

    У Дніпрі 12 липня знову надовго вимикатимуть світло.

    Житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собаку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:58
    Житель Кривого Рогу підстрелив трьох перехожих через свою собаку

    У Кривому Розі судили чоловіка, який стріляв у перехожих через…

    Наверх