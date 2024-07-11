У Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв 190 тисяч гривень в лотерею

Це перший великий виграш чоловіка за 12 років гри.

39-річний майстер з ремонту дрібної побутової техніки з Дніпра, виграв головний приз “Лото-Забава”. Його розмір – 190 тисяч гривень. Це перший великий виграш пана Юрія, до цього він періодично вигравав від 10 до 100 гривень.

Дніпрянин вже 12 років час від часу купує лотерейні білети. Юрій каже, що йому найбільше подобається сам процес закреслення чисел у білеті.

Коли я побачив, що закреслив усі числа у трьох лініях, я не міг повірити, що виграв. Якщо чесно, то я й досі не вірю, що мені так пощастило, – зізнається він.

Юрій не має конкретних ідей щодо того, як використати гроші, але, скоріш за все, витратить їх на побутові потреби. На щасливий для нього тираж він придбав три білети по 30 гривень. З виграшу він сплатить 19,5% податків (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору).

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