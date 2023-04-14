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У Дніпрі лікують веслувальника, який потрапив під танковий обстріл та втратив ногу

Сьогодні 10:27
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У Дніпрі лікують спортсмена, який втратив ногу під час поранення.

Новости Днепра про У Дніпрі лікують веслувальника, який потрапив під танковий обстріл та втратив ногу

Про історію спортсмена розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра Сергій.

За його словами, Володимир професійно займався веслуванням і неодноразово займав призові місця на українських та європейських змаганнях.

Після початку повномасштабної війни від долучився до сил оборони, але на жаль, один із боїв для нього закінчився пораненням. Спортсмен потрапив під танковий обстріл та втратив ногу.

Стікаючи кров’ю, після прямого влучення танка, з відірваною ногою, яка була поруч, та з бажанням лікарів зберегти кінцівку, був доставлений до Дніпра, – розповідають лікарі. 

Медики кажуть, що до цього Володимир тричі повертався до своїх друзів на фронт після поранень, але ситуація з ногою, вибила його з строю.

Наразі Володимир лікується в Дніпрі. Ногу довелося ампутувати. Медики роблять все можливе, щоб підготувати кінцівку до протезування та почати повноцінну реабілітацію.

На Володимира чекають друзі, які сподіваються що він повернеться на службу, але тепер в якості інструктора. Поруч зі спортсменом його кохана Оксана, яка підтримує його. 

Вона моя “нога”, серце і любов. Обов’язково буде перемога і наше весілля в моєму рідному Миколаєві, – каже Володимир, починаючи ходити на милицях.

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Новости Днепра про У Дніпрі лікують веслувальника, який потрапив під танковий обстріл та втратив ногуУкраїнська

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