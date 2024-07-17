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У Дніпрі лікують однорічну дівчинку з “Охматдиту”

Вчора 15:27
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У одній з лікарень Дніпра піклуються про однорічну Афіну, яка лікувалася в “Охматдиті” до ворожого удару по медзакладу.

Новости Днепра про У Дніпрі лікують однорічну дівчинку з “Охматдиту”

Однорічна Афіна лікувалася у “Охматдиті” в Києві після важкої операції. В день, коли ракета влучила в лікарню, батьки мали відвести її на огляд. Дивом цей візит перенесли на інший день і під час обстрілу вони не постраждали. Після атаки дівчинку відвезли до лікарні у Дніпрі. Тут змогли забезпечити весь необхідний догляд за дитиною.

Про це повідомили в Дніпропетровській облраді.

«Трусилися руки дуже сильно. Увесь день у мене була паніка. Написала нашому лікарю, він відповів дуже коротко, що їхати нікуди більше», – розповіла мама дівчинки Тамара Грицуля.

У лікарні Дніпра є все обладнання, яке необхідне для лікування дітей з трансплантацією органів.

«У нас є все, що потрібно для дітей з трансплантацією органів. Для лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Це не єдина дитина, яка наразі у нас спостерігається після трансплантації. У нас є й дитинка зі Львова з трансплантованою ниркою. Також була трансплантація нирки і у нашій лікарні. Всі необхідні навички для цього ми маємо», – розповів Сергій Єгоров – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

У облраді додали, що до Дніпропетровщини привозять лікуватися пацієнтів з чотирьох сусідніх областей.

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Новости Днепра про У Дніпрі лікують однорічну дівчинку з “Охматдиту”Українська Новости Днепра про У Дніпрі лікують однорічну дівчинку з “Охматдиту”Русский

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