У Дніпрі лікують однорічну дівчинку з “Охматдиту”

Однорічна Афіна лікувалася у “Охматдиті” в Києві після важкої операції. В день, коли ракета влучила в лікарню, батьки мали відвести її на огляд. Дивом цей візит перенесли на інший день і під час обстрілу вони не постраждали. Після атаки дівчинку відвезли до лікарні у Дніпрі. Тут змогли забезпечити весь необхідний догляд за дитиною.
Про це повідомили в Дніпропетровській облраді.
«Трусилися руки дуже сильно. Увесь день у мене була паніка. Написала нашому лікарю, він відповів дуже коротко, що їхати нікуди більше», – розповіла мама дівчинки Тамара Грицуля.
У лікарні Дніпра є все обладнання, яке необхідне для лікування дітей з трансплантацією органів.
«У нас є все, що потрібно для дітей з трансплантацією органів. Для лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Це не єдина дитина, яка наразі у нас спостерігається після трансплантації. У нас є й дитинка зі Львова з трансплантованою ниркою. Також була трансплантація нирки і у нашій лікарні. Всі необхідні навички для цього ми маємо», – розповів Сергій Єгоров – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
У облраді додали, що до Дніпропетровщини привозять лікуватися пацієнтів з чотирьох сусідніх областей.
Читайте також:
Автор:
Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.
У Кам'янському районі обікрали будинок військового.
У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.
Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.