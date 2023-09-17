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У Дніпрі легкова автівка Nissan здійнялась під час руху

Сьогодні 09:34
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У Дніпрі вщент згоріла автівка на вулиці Широка.

Новости Днепра про У Дніпрі легкова автівка Nissan здійнялась під час руху

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 9 години вечора.

На місці рятувальники встановили, що горить легковик «Nissan-Leaf». 

Пожежники негайно стали до справи й повністю локалізували здіймання за пів години.

Загиблих та травмованих нема, автівка вже ремонту не підлягає. 

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