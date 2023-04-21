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  • У Дніпрі киянина замість готелю відвезли до лісосмуги, де пограбували та кинули самого

У Дніпрі киянина замість готелю відвезли до лісосмуги, де пограбували та кинули самого

Сьогодні 15:25
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У Дніпрі пограбували киянина.

Новости Днепра про У Дніпрі киянина замість готелю відвезли до лісосмуги, де пограбували та кинули самого

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра. 

У четвер, 20 квітня, патрульним повідомили про пограбування. Як розповів поліцейським 25-річний потерпілий, він приїхав до Дніпра з Києва. На місцевому вокзалі киянин познайомився з чоловіками, які запропонували “підкинути” його до готелю. 

Проте замість готелю, нові знайомі відвезли чоловіка до лісосмуги, де викинули з авто, забрали телефон і сумку з речами, та поїхали геть.

Патрульні відслідкували зловмисників за допомогою міських камер відеонагляду та передали орієнтування своїм колегам. Пізніше автівку зупинили на одній із вулиць. У салоні крім водія сиділи двоє “знайомих”, яких впізнав заявник. Під час обшуку в одного із них знайшли вкрадений телефон. 

Усіх забрали до відділку для з’ясування обставин, а справою займеться слідчий.

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Новости Днепра про У Дніпрі киянина замість готелю відвезли до лісосмуги, де пограбували та кинули самогоУкраїнська

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