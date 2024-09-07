У Дніпрі квітковий вандал систематично знищує клумбу на ж/м Покровський

Про це повідомляє “Дніпро оперативний“.
Спочатку жінка 20 серпня позривала квіти на клумбі на житловому масиві Покровський.
Її вчинок зафільмували на камеру відеоспостереження.
Повторний акт вандалізму міські камери зафіксували вчора, 6 вересня, о 5 годині ранку.
Жінка зірвала квіти, створені мешканцями будинку. Люди, які власними руками доглядали клумби, обурені діями вандалу, — йдеться у дописі.
Особа жінки поки що не встановлена, її мотиви також. Обидва рази постраждала клумба біля під’їзду на вулиці Максима Дія.
Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі на центральній алеї парка Шевченко невідомі масово крадуть квіти.
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