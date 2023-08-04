У Дніпрі кур’єр вкрав їжу з ліфта в елітному ЖК (ВІДЕО)

Кур’єр, який розвозить воду, вкрав їжу з ліфта у ЖК “Щасливий”, що на Запорізькому шосе.
Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження, повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
На кадрах видно, що кур’єр зайшов у ліфт, побачив коробку, потім відкрив її та почав діставати звідти продукти.
Нагадаємо, під час осінньо-зимових блекаутів мешканці багатоповерхівок облаштували у ліфтах “тривожні коробочки” – на випадок, якщо хтось застрягне. Туди клали ліхтарики, воду, їжу тощо.
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