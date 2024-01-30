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  • У Дніпрі котик заліз на величезне дерево та заплутався нашийником у гілці: що з ним

У Дніпрі котик заліз на величезне дерево та заплутався нашийником у гілці: що з ним

Сьогодні 18:02
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Чотирилапого рятували ДСНС-ники.
Новости Днепра про У Дніпрі котик заліз на величезне дерево та заплутався нашийником у гілці: що з ним

Фото умовне.

Сьогодні вранці на лінію “101” звернулася стурбована жінка. Вона повідомила, що її котик заліз на дерево та не може злізти.

Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що тваринка знаходиться на висоті близько 4-го поверху. Один із ДСНС-ників піднявся на дерево по драбині і вже там побачив, що кіт заплутався нашийником у гілці. Через це він не міг спуститися самостійно.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пухнастика зняли з дерева та передали власниці. З ним все добре!

Новости Днепра про У Дніпрі котик заліз на величезне дерево та заплутався нашийником у гілці: що з ним

Нагадаємо, раніше ми писали, що притулок у Дніпрі, де живе понад 100 хворих котиків та собак, терміново потребує допомоги.

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Новости Днепра про У Дніпрі котик заліз на величезне дерево та заплутався нашийником у гілці: що з нимУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі котик заліз на величезне дерево та заплутався нашийником у гілці: що з нимРусский

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