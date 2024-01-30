У Дніпрі котик заліз на величезне дерево та заплутався нашийником у гілці: що з ним

Чотирилапого рятували ДСНС-ники.

Сьогодні вранці на лінію “101” звернулася стурбована жінка. Вона повідомила, що її котик заліз на дерево та не може злізти.

Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що тваринка знаходиться на висоті близько 4-го поверху. Один із ДСНС-ників піднявся на дерево по драбині і вже там побачив, що кіт заплутався нашийником у гілці. Через це він не міг спуститися самостійно.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пухнастика зняли з дерева та передали власниці. З ним все добре!

Нагадаємо, раніше ми писали, що притулок у Дніпрі, де живе понад 100 хворих котиків та собак, терміново потребує допомоги.

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