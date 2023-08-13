У Дніпрі кондукторка з криками виганяла підлітків з трамваю: у міськраді роз’яснили скандальну ситуацію

У мережі стало вірусним відео, на якому кондукторка трамваю № 11 в Дніпрі з криками виганяє з вагону підлітків, які нібито не заплатили за проїзд. Ті ж у свою чергу доводили, що купили електронний квиток, демонструючи його на екрані смартфону.

Головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков роз’яснив цю скандальну ситуацію. В коменарі “Дніпровській панорамі” він повідомив, що інцидент трапився 26 липня.

“Підлітки придбали і закомпостували квиток за допомогою QR-коду та здійснили поїздку у трамваї до місця призначення. Але згодом, вже на новому рейсі цього ж трамваю, вони намагались проїхати безоплатно, посилаючись на квиток, що вже був не дійсний”, – повідомив Васючков.

За його словами, кондукторка намагалась пояснити хлопцям, що відповідно до абз.3 п 3.2 правил користування міським електричним транспортом, закомпостований абонементний талон або разовий квиток дає право на одну поїздку в межах кінцевих зупинок маршруту в одному напрямку.

Утім, юні пасажири не стали слухати працівницю та наполягали, що мають право їхати з наявним квитком.

Утім, Васючков зауважив, що під час інциденту дійсно мала місце некоректна поведінка кондукторки, за що до неї були застосовані дисциплінарні санкції.

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