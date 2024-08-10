У Дніпрі кондуктор з “віялом” допоміг дівчині, яка втратила свідомість у тролейбусі

Про це повідомили у соцмережі Facebook, у групі “Дніпровська порадниця”.
Молода дівчина втратила свідомість у тролейбусі та на допомогу їй прийшов кондуктор.
Ми вже писали про цього чоловіка. У розпал аномальної спеки чоловік охолоджував пасажирів саморобним віялом.
Народний кондиціонер складався лише з однієї деталі — лопатки для роздмухування вогню під час кемпінгу.
Цього разу кондуктор також був зі своєю фірмовою зеленою лопаткою. Коли дівчина втратила свідомість, він не знітився і вчасно прийшов на допомогу.
Тільки що стала свідком події у 5 тролейбусі. Молоденька дівчинка втратила свідомість.Кондуктор дуже швидко зреагував і почав рятувати дівчину. Хочу виразити подяку дуже файному чоловікові, який не розгубився, — йдеться у дописі.
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