У Дніпрі кондуктор з “віялом” допоміг дівчині, яка втратила свідомість у тролейбусі

У Дніпрі дівчина втратила свідомість у тролейбусі.

Про це повідомили у соцмережі Facebook, у групі “Дніпровська порадниця”.

Молода дівчина втратила свідомість у тролейбусі та на допомогу їй прийшов кондуктор.

Ми вже писали про цього чоловіка. У розпал аномальної спеки чоловік охолоджував пасажирів саморобним віялом.

Народний кондиціонер складався лише з однієї деталі — лопатки для роздмухування вогню під час кемпінгу.

Цього разу кондуктор також був зі своєю фірмовою зеленою лопаткою. Коли дівчина втратила свідомість, він не знітився і вчасно прийшов на допомогу.

Тільки що стала свідком події у 5 тролейбусі. Молоденька дівчинка втратила свідомість.Кондуктор дуже швидко зреагував і почав рятувати дівчину. Хочу виразити подяку дуже файному чоловікові, який не розгубився, — йдеться у дописі.

У коментарях мешканці міста висловлюють подяку кондуктору та лише схвально відгукуються про поїздки на його маршруті.

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