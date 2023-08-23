У Дніпрі командир взводу розвідки здав до ломбарду військового майна на 500 тис: що саме
У Дніпрі командир взводу розвідки здав до ломбарду військового майна на 500 тис: що саме
Сьогодні 18:41
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У Дніпрі військовий викрав майна на 500 тисяч гривень.
Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу Генпрокурора.
Командир одного із розвідувальних взводів військової частини на Дніпропетровщині здав довірене йому майно до ломбарду. Мова йде про чотири комплекти радіостанцій та два квадрокоптери, вартість яких оцінюється в 500 тисяч гривень.
Виручені гроші він забрав собі, але на що саме він їх витратив – не уточнюється. Військовому оголосили про підозру у викраденні військового майна. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі начальник кадрової служби військового штабу заробив 3,5 млн на “мертвих душах”.
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