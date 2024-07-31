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У Дніпрі кіт стрибнув з вікна багатоповерхівки , рятуючись від пожежі

Сьогодні 20:00
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У Дніпрі рятують котика, який вистрибнув з вікна четвертого поверху, рятуючись від пожежі

Новости Днепра про У Дніпрі кіт стрибнув з вікна багатоповерхівки , рятуючись від пожежі

Котик Бегемот був вимушений вистрибнути з вікна 4 поверху, коли в квартирі почалася пожежа. Тварина приземлилася на асфальт, рятуючись від вогню. На жаль, чотирилапий під час стрибка отримав важкі травми. 

Як розповіла волонтерка Ольга Уманчик, у котика перелом щелепи, розбита мордочка, зламані зуби, пошкоджений ніс та око. А також деякі ділянки шкіри обпекло вогнем. 

У такому критичному стані тваринка ще добу пролежала на асфальті поки дочекалася допомоги. Станом на зараз Бегемот у критичному, але стабільному стані. Попереду операція та довготривале відновлення.

Дізнатися, як допомогти Бегемоту можна ТУТ.

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Новости Днепра про У Дніпрі кіт стрибнув з вікна багатоповерхівки , рятуючись від пожежіУкраїнська

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