У Дніпрі кіт стрибнув з вікна багатоповерхівки , рятуючись від пожежі

У Дніпрі рятують котика, який вистрибнув з вікна четвертого поверху, рятуючись від пожежі

Котик Бегемот був вимушений вистрибнути з вікна 4 поверху, коли в квартирі почалася пожежа. Тварина приземлилася на асфальт, рятуючись від вогню. На жаль, чотирилапий під час стрибка отримав важкі травми.

Як розповіла волонтерка Ольга Уманчик, у котика перелом щелепи, розбита мордочка, зламані зуби, пошкоджений ніс та око. А також деякі ділянки шкіри обпекло вогнем.

У такому критичному стані тваринка ще добу пролежала на асфальті поки дочекалася допомоги. Станом на зараз Бегемот у критичному, але стабільному стані. Попереду операція та довготривале відновлення.

Дізнатися, як допомогти Бегемоту можна ТУТ.