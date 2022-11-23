У Дніпрі утворилися кілометрові черги на маршрутки (ВІДЕО)

У Дніпрі через аварійні відключення світла зупинився електротранспорт. Через це утворилися кілометрові черги на маршрутки. Крім цього, у місті величезні затори. Не працюють також і світлофори.
Якщо є можливість не виїзжати зараз в місто, краще нею скористатися.
За словами мера Дніпра, у місті повний блекаут, є перебої з водою, а лікарні працюють на генераторах. Але станом на 17:00 у деяких районах Дніпра з’явилося світло.
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Через відключення світла затримуються потяги.