У Дніпрі кафе оштрафували майже на 900 тисяч гривень за відсутність чеків

Податкова покарала кафе, де обслуговували клієнтів без чеків.

Кафе в Дніпрі отримало штраф від податкової на майже 900 000 гривень за те, що у закладі продавали товари без фіскальних чеків.

Як повідомили в Державній податковій службі Дніпропетровської області, під час проведення перевірки в одному з кафе Дніпра виявили кілька порушень.

Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області на постійній основі здійснюється контроль за діяльністю об’єктів торгівлі. В літній період особлива увага приділяється закладам, які надають послуги та продаж продукції в місцях масового відпочинку, – йдеться в повідомленні.

Які порушення виявили в одному із кафе:

здійснення розрахункових операцій зі споживачами (фізичними особами) без видачі відповідних розрахункових документів;

відсутність у фіскальних чеках обов’язкового реквізиту на підакцизні товари – коду УКТ ЗЕД.

Порушення оцінили на загальну суму 893 000 гривень. Тепер власник зобов’язаний сплатити штраф.

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