У Дніпрі кафе оштрафували майже на 900 тисяч гривень за відсутність чеків

Кафе в Дніпрі отримало штраф від податкової на майже 900 000 гривень за те, що у закладі продавали товари без фіскальних чеків.
Як повідомили в Державній податковій службі Дніпропетровської області, під час проведення перевірки в одному з кафе Дніпра виявили кілька порушень.
Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області на постійній основі здійснюється контроль за діяльністю об’єктів торгівлі. В літній період особлива увага приділяється закладам, які надають послуги та продаж продукції в місцях масового відпочинку, – йдеться в повідомленні.
Які порушення виявили в одному із кафе:
Порушення оцінили на загальну суму 893 000 гривень. Тепер власник зобов’язаний сплатити штраф.
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